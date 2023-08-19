BM'nin tavrına KKTC'den sert tepki! Ersin Tatar açıklama yaptı

Önce sert tepki geldi. Sonra kararlılık mesajı verildi. Rum yönetimini rahatsız eden Pile-Yiğitler Yolu yapımına kaldığı yerden devam edildi.

"BUNDAN SONRA BU YOLU TAMAMLAMAKTA KARARLIYIZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarafsızlık olmadığına dikkat çekti.

Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan da bir açıklama geldi. Arıklı, “BM’nin tavrı kabul edilemez, yol çalışmaları devam ediyor" dedi.

KKTC'den yapılan açıklamalarda BM'nin Rum tarafından gelen tepkileri azaltmak için böyle bir girişime kalkıştığı kaydedildi.

Bölgede yaşayanlar için önemli olan bu yol tamamlanınca bir saatlik süre 15 dakikaya düşecek.

Bu süreçte KKTC'nin tanınması tekrar gündeme geldi.