Boeing uçaklar neden kazalarla gündeme geldi?

Son günlerde yaşanan uçak kazaları gözleri havacılık devi Boeing’e çevirdi. En son Güney Kore'de 179 kişi hayatını kaybetmişti. Havacılık yazarı Musa Alioğlu, şirkette yazılım hatalarına dikkat çekti, son yıllarda büyük zarar ettiğini söyledi.

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Boeing uçaklar neden kazalarla gündeme geldi?
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Havacılık devi Boeing şirketi son yıllarda kazalarla gündeme geliyor. En son Güney Kore’de düşen Boeing 737-800 tipi uçakta 179 kişi hayatını kaybetti. 3 gün önce de Norveç'te Boeing 737-800 tipi uçak pistten çıkmıştı.

Havacılık yazarı Musa Alioğlu, Boeing'deki yazılım hatalarına dikkat çekti.

ABD'li şirketin adı birçok şaibeye de karıştı. 2024'ün Mart ayında Boeing'in teknik sorunlarını dile getirmesiyle tanınan eski şirket çalışanı John Barnett, aracında ölü bulunmuştu.

2024'ün Haziran ayında ise ABD Federal Havacılık İdaresi , Boeing ve Airbus uçaklarında kullanılan bazı titanyum parçalarının gerçekliğini doğrulamak için soruşturma başlatmıştı. Sahte veya yanlış belgelerle tedarik edilen titanyum parçalarının, uçakların güvenliğini tehlikeye atabileceğinden endişe edilmişti.

Havacılık yazarı Musa Alioğlu, ABD merkezli havacılık firmasındaki grevin şirketi derinden sarstığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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