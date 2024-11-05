Boeing'de 7 haftalık grev sona erdi! İşçiler şirketin zam teklifini kabul etti

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing çalışanlarının yaklaşık 7 haftadır sürdürdüğü grevde önemli bir gelişme yaşandı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM), Boeing'in dört yıllık süre içinde yüzde 38'lik ücret artışı öngören son teklifinin dün yapılan oylamada yüzde 59'luk çoğunlukla kabul edildiğini bildirdi.

13 Eylül'de greve giden 30 binden fazla Boeing çalışanı, şirket ve sendikanın uzlaştığı yüzde 35 zam teklifini kabul etmemişti. İşçiler, bir hafta önce, uçak üreticisinin maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı almıştı. Dört yıl içinde yüzde 35'lik maaş artışı, iyileştirilmiş sağlık ve emeklilik yardımları ve 7 bin dolarlık ikramiye teklifi, sendika içerisinde yapılan oylamada çalışanların yüzde 64'ü tarafından reddedilmişti.

Çalışanlar, yüzde 40 maaş zammı ve emekli maaşı ödemelerinde eski sisteme geçmeyi talep ediyordu. Boeing'in dört yıllık bir süre içinde yüzde 38'lik ücret artışı öngören son teklifi dün yapılan oylamada yüzde 59'luk bir çoğunlukla kabul edildi.

Yeni sözleşmeyle işçiler bir defaya mahsus 12 bin dolar tutarında ikramiye alacak, grevdeki işçilerin en geç 12 Kasım'a kadar işbaşı yapması gerekiyor.

7 HAFTALIK GREV ÜRETİMİ DURMA NOKTASINA GETİRMİŞTİ

İşçilerin yaklaşık yedi hafta süren grevi, Boeing'in en çok satan 737 modeli ve uzun menzilli 777 jetinin üretimini durma noktasına getirmişti.

Boeing çalışanları, son 10 yılda birçok kez ücretlerinin dondurulmasını kabul etmesinin ardından, bu yıl önemli bir artış istiyordu.

Fakat şirket 12 Ekim'de çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağını açıkladı.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir konumda olduğunu, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetmişti.

İş gücü seviyelerini de önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini belirten Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtilmişti.

Şirket, en çok satan uçağı "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.