Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov İdlib'deki teröristlerin yok edilmesi gerektiğini söyledi. Rodos Adası'nda 'Medeniyetler Diyaloğu' forumunda konuşan Bogdanov, Türkiye ve Rusya liderleri arasında Soçi'de varılan tüm anlaşmaların gerçekleşmesini istediklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "İdlib'le ilgili temaslarımız sürüyor, Türk meslektaşlarımızla 17 Eylül'deki anlaşmalara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Askeri yetkililerimiz Ankara ile yakın temas halinde. Soçi'de varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını umuyoruz" dedi.Bogdanov, anlaşmaların hedefinin silah bırakmayı reddeden teröristleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bogdanov, İdlib konusunda Ankara ile askeri düzeyde temasların sürdüğünü ifade etti.Rus yetkili, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in silah bırakmayan militanların ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik ifadeleriyle ilgili olarak da konuştu. "Elbette silah bırakmayan teröristler saldırılarına devam ediyor, bunlar ya yakalanmalı ya da ortadan kaldırılmalı. Bu Rusya, diğer müttefiklerimiz ve Şam tarafından da söylenmişti" dedi.Bogdanov, İdlib'le ilgili varılan mutabakatın daha hızlı bir şekilde uygulanılmasını idtediklerini de belirtti. Türkiye ile Astana sürecindeki ortak anlayışı korumak için dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "İdlib'desilahsızlaştırılmış bölge ve gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması için atılan adımlar, hem siviller hem Suriye ordusu arasından birçok kaybın yaşanmasını önlemesi açısından büyük başarıydı. Silahlı muhaliflerin temsilcileri de bu çerçevede ateşkes sürecine girdi" ifadelerini kullandı.Bogdanov, Suriye anayasası komisyonu için çalışmaların harekete geçirildiğini belirterek "Suriye hükümeti ve muhalifler kendi adaylarını sundu. Şimdi mesele sivil halkı kimin temsil edeceğinde" ifadesini kullandı.