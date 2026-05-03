Bölge alarmda: İsrail'in 'yeni saldırı' hazırlığı deşifre oldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri müdahale planları ve İsrail ordusunun bölgedeki son hareketliliği, diplomatik çabaların gölgesinde kalan ciddi bir askeri tırmanışın sinyallerini veriyor.

TRUMP'IN ASKERİ MÜDAHALE VE ANLAŞMA ŞARTI

İsrail medyasında yer alan iddialara göre; Washington yönetimi, İran ile yeni bir anlaşma sağlanamaması durumunda doğrudan askeri müdahale seçeneğini masada tutuyor. İsrail Kanal 12 televizyonu, Beyaz Saray’ın deniz ablukası gibi baskı unsurlarının sonuç vermemesi halinde, Başkan Trump'ın saldırı talimatı verebileceği yönündeki öngörülerin Tel Aviv’de yakından takip edildiğini bildirdi. ABD’nin olası saldırısının kapsamı (sınırlı veya geniş çaplı) henüz netlik kazanmasa da, her iki senaryoda da İran’ın İsrail’e yönelik bir misilleme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSRAİL ORDUSUNDA ALARM DURUMU VE KOORDİNASYON

Saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını artıran İsrail ordusunun, bölgeye son günlerde yoğun bir silah sevkiyatı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda, askeri koordinasyonun üst düzeye çıkarıldığı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

LÜBNAN CEPHESİ VE STRATEJİK GERİ ÇEKİLME

Olası bir İran operasyonu, İsrail'in bölgedeki diğer cephelerini de doğrudan etkiliyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini, İran’dan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı savunma ve hazırlık amacıyla geri çektiği öğrenildi. Ancak haberde, İran’a yönelik bir saldırı durumunda İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını daha da genişletip derinleştireceği vurgulanıyor.

Söz konusu askeri tırmanış, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye sunduğu 14 maddelik çözüm teklifi ve dolaylı müzakerelerin devam ettiği kritik bir dönemde yaşanıyor.