Ayetullah Ali Hamaney, sadece İran’ın değil, dünyadaki şii toplumunun da lideriydi. Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında şehit edilmesi, büyük öfke yarattı. Irak ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde ABD elçilikleri önünde sert protestolar başladı.

Bölge halkları İran için ayakta: ABD elçilikleri önünde gösteriler yapılıyor
İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in şehit edilmesinin ardından bölge ateş çemberinde döndü. Pek çok ülkede, ABD ve İsrail karşıtı protestolar başladı. Amerikan elçilikleri önünde toplanan halklar, ABD ve İsrail’e lanet yağdırıyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde halk, ABD Büyükelçiliğine girmeye çalıştı. ABD ve İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, Amerikan büyükelçiliğini taşladı. Kalabalığa polisin müdahale etmesi sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Lahor kentinde de binlerce kişi, ellerinde Hamaney’in fotoğrafları, dillerinde "Kahrolsun terörist ABD" sloganlarıyla meydanlara indi. Ülke genelinde pek çok kentte protestolar devam ediyor.

Hamaney'in şehit olduğunun duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. Ülkenin pek çok kentinde ABD ve İsrail karşıtı gösteriler yapılıyor.

Başkent Bağdat'ta halk, ellerinde Hizbullah bayraklarıyla Amerikan Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgeye girmeye çalıştı. ABD karşıtı sloganlar atan kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. Basra’da da meydanlara inen kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Fas’ın başkenti Rabat’ta da ABD ve İsrail karşıtı gösteriler vardı. Güvenlik güçleri, gösterilere engel olmaya çalıştı. Rabat'taki Meclis binasında toplanan halk, İran ile dayanışma mesajları verdi. "ABD halk düşmanıdır" ve "Siyonistlere de Amerikalılara da hayır" sloganları attı. Tanca kentinde de protesto eylemi yapmak isteyen kalabalık güvenlik güçlerince engellendi.

YEMEN İRAN’A TAM DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Kızıldeniz’de İsrail’i hedeflerini vurarak Filistin’e sahada aktif destek veren Yemen, İran’a da tam desteğini ilan etti. Ensarullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, şehit Ali Hamaney’in ABD’nin öncülük ettiği şer eksenine karşı yürüttüğü mücadelede yılmayan bir fedakarlık sembolü olduğu ifade edildi. ABD ve İsrail’e karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği vurgulandı.

ABD ve İsrail’in, müzakere sürecindeyken İran’a saldırması dünyada tepkiyle karşılandı. ABD içinde de protesto gösterileri yapılıyor. Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Illinois (İLİNOYİ) eyaletinde de İran’a saldırılara son verilmesi için yürüyüş düzenlendi.

Rusya, İspanya ve Norveç, hukuk dışı saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Norveç Dışişleri Bakanı Barth Eide, İran’a yönelik sözde “askeri harekatı" reddettiklerini açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, uluslararası toplumu ABD ve İsrail’in sorumsuz eylemlerine karşı durmaya çağırdı.

