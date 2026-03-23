"Bölgedeki ABD-İsrail üsleri hedef alındı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların kapsamı ve kullanılan mühimmatlar şu şekilde detaylandırıldı:

İsrail’in kuzey, güney ve merkez bölgeleri ile bölge ülkelerinde konuşlu ABD askeri üsleri.

Operasyonda yüksek vuruş gücüne sahip "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzelerinin yanı sıra çok sayıda kamikaze insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

Saldırıların, süregelen "Gerçek Vaat 4" harekatının 77. safhası olarak icra edildiği vurgulandı.



Tahran’ın açıklamasında askeri operasyonun ötesinde, ABD yönetiminin son dönemdeki diplomatik manevralarına yönelik sert eleştiriler yer aldı. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

"Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize neden olamaz. Donald Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır; acımasız düşmana karşı mücadele kararlılıkla sürecektir."