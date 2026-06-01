"Bölgeyi hemen terk edin!" İran Devrim Muhafızları'ndan kritik uyarı

İsrail ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı hamlelerle en üst seviyeye tırmandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. İsrail ordusunun bu saldırı tehdidinin ardından, Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.

İRAN'DAN KRİTİK UYARI

İsrail'in bu hamlesine İran kanadından jet hızıyla ve çok sert bir yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini hedef alacağını duyurdu.

BÖLGE SAKİNLERİNE ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Tümgeneral Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayan siviller için kritik bir uyarıda bulundu. Abdullahi, olası bir saldırıda İsrail’in kuzeyini ve askeri bölgeleri hedef alacaklarını belirterek, bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.