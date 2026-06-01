"Bölgeyi hemen terk edin!" İran Devrim Muhafızları'ndan kritik uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
"Bölgeyi hemen terk edin!" İran Devrim Muhafızları'ndan kritik uyarı
Yayınlanma:

İsrail ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı hamlelerle en üst seviyeye tırmandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. İsrail ordusunun bu saldırı tehdidinin ardından, Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.

İRAN'DAN KRİTİK UYARI

İsrail'in bu hamlesine İran kanadından jet hızıyla ve çok sert bir yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini hedef alacağını duyurdu.

BÖLGE SAKİNLERİNE ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Tümgeneral Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayan siviller için kritik bir uyarıda bulundu. Abdullahi, olası bir saldırıda İsrail’in kuzeyini ve askeri bölgeleri hedef alacaklarını belirterek, bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Forbes açıkladı! Dünyanın en zenginleri belli olduForbes açıkladı! Dünyanın en zenginleri belli olduEkonomi
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 1 Haziran verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 1 Haziran verilerini paylaştıYurt
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor! CHP'de delegeler ve yakınları mercek altındaHesaplar ve kayıtlar inceleniyor! CHP'de delegeler ve yakınları mercek altındaGündem
iran israil kritik uyarı
Günün Manşetleri
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!