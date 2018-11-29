Venezuela Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Caryl Bertho, Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir seminer verdi. “Bolivarcı Devrimde Kadının Rolü” hakkında konuşan Venezuelalı Bakan "Kadınlar ekonominin omurgası görevini görürler." dedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde “Bolivarcı Devrimde Kadının Rolü” Konferansı Gerçekleştirildi.



Konferansa Venezuela Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Caryl Bertho katıldı. Venezuelalı Bakan “Bolivarcı Devrimde Kadının Rolü” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Caryl Bertho, globalleşen dünyada kadının rolünün nasıl ilerleyeceği konusunda konuştu.



Caryl Bertho neoliberalleşmenin olumsuz etkilerinden bahsederken ev hanımlarının durumuna değindi.



Şu anda kadın ve erkek arasındaki kazanç adaletsizliği üzerine çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Caryl Bertho bu döngüden artık çıktıklarını ve kadınların iş alanında erkeklerle savaşabilecek güçte ve seviyede olduğunu söyledi.



Bertho ekonomik özgürlüklerini gerçekten ellerine almalarını sağlayacak fırsatlar sunulduğunda, kadınların öncü olacağına inandığını belirtti.



Caryl Bertho’ya gerçekleştirdiği sunumun ardından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz tarafından plaket takdim edildi.



Konferans, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.





ulusal.com.tr