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Bolivya'da tüp patladı: 8 ölü, 40 yaralı

Bolivya'da karnaval yürüyüşü sırasında bir seyyar satıcının tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da tüp patladı: 8 ölü, 40 yaralı

Bolivya'da karnaval yürüyüşü sırasında bir seyyar satıcının tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Romel Rana basına yaptığı açıklamada, karnaval yürüyüşünün yapıldığı Oruro kentinde seyyar yemek satıcısının tüpünün patladığını belirterek, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rana, hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Bolivya'nın Oruro kentinde düzenlen karnavalı her yıl çeşitli ülkelerden çok sayıda turist izlemeye geliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüp #karnaval #Bolivya
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