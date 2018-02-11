Bolivya'da karnaval yürüyüşü sırasında bir seyyar satıcının tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da karnaval yürüyüşü sırasında bir seyyar satıcının tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.



Polis yetkilisi Romel Rana basına yaptığı açıklamada, karnaval yürüyüşünün yapıldığı Oruro kentinde seyyar yemek satıcısının tüpünün patladığını belirterek, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 40 kişinin yaralandığını kaydetti.



Rana, hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu söyledi.



Bolivya'nın Oruro kentinde düzenlen karnavalı her yıl çeşitli ülkelerden çok sayıda turist izlemeye geliyor.