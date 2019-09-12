Bolton'dan Trump'a sert teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Başkanı'na özellikle istifa ettirdiği Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında sorular soruldu.

Donald Trump ise eski danışmanı hakkında olumsuz ifadeler kullandı.

Trump, Bolton ile birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.

ABD Başkanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı özellikle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konusunda ayrışma yaşadı.

John Bolton'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için "Libya modeli" önermesi bardağı taşıran son damla oldu.

Trump, "Bolton, Kim Jong Un için Libya modelini önerdiğinde büyük bir hata yaptı. Bu yapılması iyi olan bir açıklama değildi. Bu bize puan kaybettirdi. Sadece Kaddafi'ye olanlara bir bakın. Benden sert şeyler yapmamı istedi" şeklinde konuştu.

Donald Trump, Bolton'ın önerisini "facia" olarak niteledi. ABD Başkanı, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi" dedi.

Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurguladı. Bolton'ı "Bay Sert Adam" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı ile John Bolton sadece Kore konusunda değil Venezuela konusunda da fikir ayrılığı yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda da konuştu.

Donald Trump, yaptırımlar konusunda net bir ifade kullanmazken İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı.

Öte yandan ABD medyası, John Bolton'ın, Başkan Donald Trump'ın "İran'a yönelik yaptırımları hafifletme" önerisine şiddetle karşı çıkması dolayısıyla görevden alındığını yazdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Donald Trump ile görüşme ihtimali hakkında konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşün Ruhani, "İran hükümeti, Meclisi ve halkına göre yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin bir anlamı yoktur" dedi.



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