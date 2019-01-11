Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 'Türkiye ile askeri iletişim gelecek hafta devam edecek. Türkiye ile görüşmelerde iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilmesini umuyoruz. Türkiye ile birlikte Suriye'deki durumun kötüleşmesini engellememiz kritik önemde' dedi.



Türk heyeti ABD'ye gidiyor



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki heyet, Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu toplantıları çerçevesinde 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek. Heyetin ABD'deki temaslarında Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele gibi konuların da ele alınması bekleniyor.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın yer aldığı ABD heyeti, 7-8 Ocak'ta Ankara'da temaslarda bulunmuştu.