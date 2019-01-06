Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına operasyon yapmaya hazırlanırken, ABD'den tehditvari açıklamalar geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan Suriye'den asker çekmeyeceklerini" açıkladı. Bolton, askeri operasyon için Türkiye'nin kendileri ile tam koordinasyon halinde olunması şartını da koştu.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör koridoru ve terör devletçiğinin ortasına hançer indiren Türkiye, şimdi de Fırat'ın doğusuna operasyon yapmaya hazırlanıyor.



Türkiye, Rusya ve İran'ın baş aktör olduğu Astana süreci ile bölgede ağır yenilgiye uğrayan ABD, bir süre önce askerlerini çekeceği açıklayarak batağa saplandığı Suriye'den kaçacağını suyurdu.



Bölge ülkeleri karşısında yenilgiye uğrayan ABD, Türkiye'ye yönelik karalama ve tehdit dilinden vazgeçmiyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor" demişti. Ankara'nın tepksini çeken bu sözlerin ardından ABD'den bu kez tehditvari açıklamalar geldi.



Bu kez konuşan isim ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton oldu. Türkiye ve İsrail ziyareti öncesi açıklamalar yapan Bolton "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.



Bolton, sözlerine Dışişleri Bakanı Pompeo'yu destekler şekilde devam etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan Suriye'den askerlerini çekmeyeceklerini" söyledi.





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