ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüştü. Bolton İsrailli müttefiklerine güvence verdi. Amerikan askerleri Suriye'den çekilirken PKK/PYD'nin savunmasını sağlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İsrail'e gitti.



Bolton İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüştü. Toplantının ardından ikili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bolton, burada yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesinin, Washington'ın müttefiklerinin savunması sağlanarak yapılacağını bildirdi. Bolton ayrıca, bir kez daha ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme konusunu görüşeceklerini belirtti.



Bolton İsrail'de gazetecilere, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kürtleri koruyan bir taahhüt istediğini söyledi. Bolton ayrıca bu taahhüdün ABD birliklerinin çekilmesi için ön koşullardan biri olduğunu da belirtti.



Netanyahu ise, ABD'nin, İsrail'in en büyük müttefiki olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD'nin desteğini aldığımızı bilmemizdir." ifadelerini kullandı.



Netanyahu ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin de ülke güvenliği için önemine işaret ederek, Golan Tepeleri'nden bir kez daha çekilmeyeceklerini kaydetti.



Bolton, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Bolton, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi.



Bolton, Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı hedef aldı, "çekilmeyi kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak" görmemesi gerekir dedi.



Netanyahu'nun Golan Tepeleri çıkışı ve Bolton'ın Suriye'nin kimyasal silah kullanabileceği iddiası, Trump'ın açıkladığı çekilme planına karşı geliştirilen taktikler olarak yorumlanıyor.





ulusal.com.tr