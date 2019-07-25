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Boris Johnson: 31 Ekim'de AB'den ayrılacağız

Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması Londra sokaklarını karıştırdı. Binlerce İngiliz Başbakanının resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi'nde protesto gösterisi düzenledi. Devlet ofislerindeki yetkililer devlet binalarının arka çıkışlarını kullanarak ayrılmak zorunda kaldılar.

Boris Johnson: 31 Ekim'de AB'den ayrılacağız

Londra sokakları karıştı.

Boris Johnson'ın yeni başbakan olmasından rahatsız olan İngilizler Londra sokaklarında protesto gösterisi düzenledi.

Başbakanın resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında toplanan binlerce kişi yeni İngiliz Başbakanını protesto etti.

Gösteriler nedeniyle Downing  Caddesi'nde bulunan devlet ofislerindeki ya da resmi konutlardaki yetkililerin ise özel çıkışları kullanarak ulaşımlarını sağladıkları belirtildi.

Öte yandan Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesinin ardından 8 bakan istifa etti, 6 bakan ise görevinden alındı.

Buckingham Sarayı'nın ardından Başbakanlık konutuna giden Johnson, burada ilk konuşmasını yaptı. Brexit'le ilgili önemli mesajlar verdi.

İngiliz Başbakanı Johnson, ne olursa olsun 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını duyurdu. 

Johnson "31 Ekim'de AB'den ayrılacağız; şayeti, fakatı yok. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız" ifadesini kullandı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Boris Johnson
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