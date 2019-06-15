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Boris Johnson'dan Brexit sözü

İngiltere'nin başbakan adayı Boris Johnson, 31 Ekim'e tarihine kadar ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi. Öte yandan Avrupa, İngiltere ile müzakere edilebilecek tek anlaşmanın İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından sunulan Brexit anlaşması olduğunu belirtti

Boris Johnson'dan Brexit sözü

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından başkanlığın en güçlü adaylarından olan Boris Johnson'dan Brexit sözü geldi.

Johnson, ülkesinin 31 Ekim'e kadar Avrupa Birliği'nden ayrılığını gerçekleştireceğini söyledi.

İngiltere başbakan adayı, anlaşmasız Brexit seçneğinin de masada olduğuna işaret etti. 

Eski Londra Belediye Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderliği için devam eden oylamanın ilk turunda galip gelen taraf olmuştu.

Öte yandan Avrupa'dan, sancılı geçen Brexit süreci hakkında açıklama geldi.

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile müzakere edilebilecek tek anlaşmanın, İngiltere Başbakanı May tarafından sunulan Brexit anlaşması olduğunu kaydetti.

Barnier, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin " kaybedilen bir müzakere" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Başmüzakerecisi, Brexit'in Avrupa'nın bir araya gelmektense yalnız kalmayı seçtiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Boris Johnson #brexit
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