Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'daki Başbakanlık'ta önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birer görüşme yaptı. Johnson ABD ile serbest ticaret anlaşmasını, Netanyahu ile ise İran ve Bölgesel konuları ele aldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi.
İngiliz Başbakan önce Pence ile ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.
İngiltere Başbakanı Johnson ile ABD Başkan Yardımcısı Pence, ikili ilişkileri, İrlanda, Brexit, Hong Kong ve İran konularını ele aldı.
Ayrıca dikkat çeken diğer toplantı gündemi ABD ile İngiltere arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasıydı.
Johnson ve Pence, Brexit sonrası yapılacak ticaret anlaşma için İngiltere-ABD Özel İlişki Ekonomik Çalışma Grubu'nun kurulması konusunda görüş birliğine vardı.
İngiltere Başbakanı Pence ile görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.
İki başbakan iki ülkenin ticaret, istihbarat, güvenlik ve kültür alanlarındaki faaliyetlerini ele aldı.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada İran'ın nükleer silah elde etmesinin ve bölgedeki "istikrarı bozucu davranışlarının" önlenmesi gereğinde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.
ulusal.com.tr
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