İngiltere'deki başbakanlık yarışında Boris Johnson, üçüncü turu da açık ara farkla kazandı. Bir adım daha başbakanlığa yaklaşan Johnson (Cansın), ilk turdan itibaren en yüksek oyu alan aday olarak öne çıkıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından koltuğun en güçlü adayı olarak gösterilen Boris Johson, üçüncü turda da galip gelen taraf oldu.



Osmanlı'da İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu Ali Kemal'in torunu Boris Johnson (Boris Cansın), son günlerde İngiliz medyasının en çok konuştuğu isim.



Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliği yarışında en yüksek oyu aldı.



İngiltere başbakan adayı, oylarını artırarak 313 oyun 143'üne sahip oldu.



Oylamada Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 54, Çevre Bakanı Michael Gove 51, İçişleri Bakanı Sajid Javid ise 38 oy aldı. Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Steward ise 27 oyda kalarak parti liderliği yarışının dışında kaldı.



Dördüncü tura kalan 4 aday, bugün Muhafazakâr Parti milletvekilleri tarafından tekrar oylanacak.



ulusal.com.tr

