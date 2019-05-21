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Borussia Dortmund Schulz'u transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Hoffenheim'den Alman milli futbolcu Nico Schulz'u renklerine bağladı.

Borussia Dortmund Schulz'u transfer etti

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Nico Schulz ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Daha önce Hoffenheim'in yanı sıra Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Schulz, Bundesliga'da toplam 122 maçta oynadı ve 4 gol attı.

Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund'un, Hoffenheim ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Nico Schulz için 25-30 milyon avro serbest kalma bedeli ödediği öne sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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