Bosch 13 bin kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeler ve etkilenecek tesisler açıklandı

Almanya merkezli elektronik ve mühendislik firması Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi Stefan Grosch, geçtiğimiz yıl işten çıkarılacağı açıklanan 9 bin işçiye ek olarak 2030 yılına kadar yaklaşık 13 bin çalışanının daha işine son verileceğini duyurdu.

Almanya’da son dönemde işten çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch, Alman basınına yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların E-mobilite’den satış noktalarında çalışanlara kadar birçok bölümde gerçekleşeceğini aktardı. Grosch, şirketin işten çıkarma gerekçesinin küresel otomotiv sektöründeki yapısal değişim, Çin kaynaklı tedarikçi baskısı ve yüksek maliyetler olduğunu bildirdi.

İŞTEN ÇIKARMALARIN TAMAMI ALMANYA’DAKİ TESİSLERDE

Bosch’un Yönetim Kurulu üyesi, işten çıkarmaların tamamının Almanya’daki tesislerde gerçekleşeceğini açıkladı. İşten çıkarmaların yapılacağı tesisler ise Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen, Bühl/Bühlertal ve Homburg (Saarland) olacak.

Geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran şirket, yeni kararla birlikte 2030 yılına kadar toplamda 22 bin çalışanıyla yollarını ayırmış olacak.

2,5 MİLYAR EUROLUK MALİYET AZALTMA PLANI

Merkezi Stuttgart kenti yakınlarındaki Gerlingen’de bulunan şirketin Almanya’daki mobilite tesislerinde 70 bin, ülke genelinde 129 bin, dünyada ise 418 bin çalışanı bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Bosch’un mobilite bölümü başkanı Markus Heyn ve İşçi İlişkileri Direktörü Stefan Grosch, 2030 yılına kadar yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro daha azaltmayı planladıklarını duyurmuştu. Heyn ve Grosch, işten çıkarmaların yanı sıra, malzeme ve işletme maliyetlerini düşürmek, tesis ve binalara yapılan yatırımları azaltmak ve lojistik ve tedarik zincirlerini düzenlemek istediklerini de belirtmişti.