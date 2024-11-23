Bosch’tan radikal karar: Çalışanların maaşı ve mesai saati azalacak

Alman markası Bosch, mart ayından itibaren 10 bin çalışanının mesai saatlerini azaltacağını ve buna bağlı olarak maaşlarında da kesintiye gideceğini açıkladı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bosch’tan radikal karar: Çalışanların maaşı ve mesai saati azalacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Almanya merkezli elektronik ve mühendislik devi Robert Bosch GmbH, mart ayından itibaren 10 bin çalışanının mesai saatlerini azaltacağını ve buna bağlı olarak maaşlarında da kesintiye gideceğini açıkladı.

Robert Bosch GmbH Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu kesintilerden etkilenecek çalışanların mesai saatlerinin haftada 38-40 saatten 35 saate düşürüleceğini açıkladı. Sözcünün açıklamasına göre, söz konusu kesinti sebebiyle yüzde 12,5 maaş kesintisi yapılacak. 

YENİ TEKNOLOJİLERE BÜYÜK YATIRIM!

Bloomberg'in haberine göre, alınacak önlemler, mart ayı itibarıyla Almanya'nın Gerlingen kentindeki şirket merkezinde uygulamaya geçirilecek. Şirketin bunun sonrasında Schwaebisch-Gmuend ve Schwieberdingen'de de benzer adımlar atması bekleniyor.

Gelir bakımından dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi olan Bosch, yeni araç talebinin düşmesi karşısında tüm dünyada 5 bin 500 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı. Bosch'un ürettiği parçaların dünyadaki 1,5 milyon aracın hemen hepsinde kullanılıyor. Şirket, son dönemde yeni teknolojilere büyük yatırımlar yapma yoluna gitmişti. 

Alınan bu kararın özellikle Almanya’daki operasyonları etkileyebileceği ve şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğu ifade ediliyor. Bosch’un bu hamlesi, endüstri devleri arasındaki maliyet yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tarih verildi: 500 TL'lik banknot geliyor!Tarih verildi: 500 TL'lik banknot geliyor!Ekonomi
Bosch teknoloji işçi maaş
Günün Manşetleri
MEB 20 bin atama sonuçlarını açıkladı
7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Suriye normalleşmesi
Aile kurumuna yönelik saldırılar endişe verici
Vatandaşlardan yoğun ilgi
İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda can kaybı 11’e çıktı
5 örgüt çökertildi, 81 şüpheli gözaltında!
Çayırhan işçileri ayakta
Kargodan gelen mesajlara dikkat!
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Çok Okunanlar
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Kargodan gelen mesajlara dikkat! Kargodan gelen mesajlara dikkat!
Türkiye-Suriye normalleşmesi Türkiye-Suriye normalleşmesi
Türk sinemasının ünlü ismi hayatını kaybetti Türk sinemasının ünlü ismi hayatını kaybetti
O isimlere boks dünyasından men O isimlere boks dünyasından men