Saraybosna'da haftasonu yapılan genel seçim sonuçları belli olmaya başladı. Sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi yarışını Demokratik Eylem Partisi adayı Sefik Dzaferovic önde götürüyor.

Bosna Hersek Merkez Seçim Başkanı Branko Petric, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılan seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 53,3'ünün sandığa gittiği belirti. Kullanılan oyların yüzde 84,1'inin sayımının tamamlandığını aktardı.Petric, ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi yarışında Boşnak üyeliği için Demokratik Eylem Partisi adayı Sefik Dzaferovic'in, Hırvat üyeliği için Demokrat Cephe adayı ZeljkoKomsic'in ve Sırp üyeliği için Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği adayı Milorad Dodik'in önde olduğunu duyurdu.Demokratik Eylem Partisi adayı Sefik Dzaferovic'in oyların yüzde 37,1'ini aldığını ifade edildi. Konseyin Hırvat üyeliği yarışında ise oyların yüzde 51,5'ini Komsic aldı.Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde kullanılan oylarla seçilen Sırp üyeliği yarışında ise Milorad Dodik oyların yüzde 53,8'ini alarak birinci geldi.Ulusal düzeydeki Temsilciler Meclisi yarışında ise FBIH'de sayılan oyların yüzde 25,7'sini alan SDA önde görünürken, RS'de ise oyların yüzde 39,3'ünü alan SNSD rakiplerine göre avantajlı konumda olmaya devam ediyor.Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin 28 üyesi FBIH'den, 14 üyesi ise RS'den gelen oylarla belirleniyor.