"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç cezaevinde öldü

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü. "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç, Srebrenitsa katliamı başta olmak üzere binlerce masum Boşnak'ın katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç cezaevinde öldü
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Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç yaşamını yitirdi. 1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı boyunca Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) başkomutanlığını üstlenen Mladiç, ömür boyu hapis cezasını çektiği cezaevinde hayatını kaybetti.

2011'DE SIRBİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında tanık olduğu en büyük soykırım olarak kabul edilen ve Ağustos 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin Boşnak erkek ile çocuğun katledildiği katliamın baş aktörlerinden biri olan Mladiç, uzun yıllar süren kaçaklığının ardından 2011'de Sırbistan'da yakalanmıştı. Lahey'de bulunan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) önünde yargılanan Sırp komutan hakkında 2017 yılında verilen kararda Srebrenitsa'daki Boşnak nüfusun sistematik biçimde yok edilmesi, Sürgün, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, cinayet ve zulüm, Saraybosna'nın yıllarca abluka altında tutularak sivillerin hedef alınıp katledilmesi suçları yer almıştı.

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