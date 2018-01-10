Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı 6 Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.



Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artış göstererek yerel saatle 17.15'te (TSİ 01.15) 69,28 dolara kadar tırmandı ve 6 Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,8 değer kazanarak yerel saatle 16.45'te (TSİ 00.45) 63,47 dolara kadar yükseldi ve 9 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasına işaret eden uzmanlar, bunun küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadığını belirtti.



Öte yandan uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam etmesi durumunda fiyatlarda tekrar düşüş olabileceği uyarısında bulundu.



Piyasalar yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretimindeki değişime odaklandı.