ABD'nin, Suriye'den çekilme kararının arından ikinci bir istifa daha yaşandı. ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti. ABD Başkanı Trump ise twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ı tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni?" ifadelerini kullandı. McGurk, sık sık terör örgütü PKK/ypg'yi ziyaret etmesiyle dündeme geliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk görevinden istifa etti.



McGurk'ın, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylemişti. Özel temsilcinin, Trump'ın Suriye kararına tepki gösterdiği için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifa mektubunu verdiği kaydedildi.



McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından IŞİD ile mücadele özel temsilcisi olarak atanmıştı. PKK/YPG'li teröristlerle sık sık pozlar vermiş, terörist cenazelerine taziye mesajları göndermişti. McGurk, geçen hafta IŞİD'ten elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için iç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili twitter'dan yaptığı açıklamada istifa haberini şov olarak özetledi. "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ı tanımıyorum" diyen Trump, şubat ayında görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" ifadelerini kullandı.



ABD'nin Suriye'deki askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis de istifa etmişti.



Trump, sosyal medyadan Mattis'e de gönderme yaptı. "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim" notunu yazdı.



ulusal.com.tr