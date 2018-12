İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı Brexit Anlaşması'nı son anda parlamentoda oylamaya sunmaktan vazgeçti. May'in Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma kendi partisi de olmak üzere İngiltere'de geniş tabanlı bir memnuniyetsizlik yaratmıştı.

Beklenen toplantı ertelendi.



İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması için hükümetin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentodaki oylamasının ertelendiğini açıkladı.



May erteleme nedeni olarak oylamada AB ile yaptığı anlaşmanın önemli bir farkla reddedilecek olmasını gösterdi.



Hiçbir partinin çoğunlukta olmadığı parlamentoda May, Brüksel ile varılan Brexit anlaşması konusunda sadece muhalefet partilerinden değil, liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti milletvekillerinin bazılarından da destek bulamıyor.



ulusal.com.tr