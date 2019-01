Birleşik Krallık Parlamentosu'nda, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine yönelik 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama daha yapılacağı açıklandı. Anlaşmanın parlamentoda yeniden reddedilmemesi için Başbakan Theresa May’in yeni bir plan hazırladığı öğrenildi. May’in yeni planına göre, Muhafazakâr Parti içinde endişelere sebep olan İrlanda Sorunu, yeni anlaşma metni içinde yer almayacak.

İngiltere’de Brexit krizi sürüyor, Başbakan Theresa May B planını devreye sokuyor.



Birleşik Krallık’ın en güçlü parlamentosu olan Avam Kamarası’nda ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine yönelik 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama daha yapılacak.



Bir önceki oylamada, Theresa May başkanlığındaki hükümetin, Avrupa Birliği ile imzaladığı ayrılık anlaşması reddedilmişti. May’in liderliğindeki muhafazakar parti önemli sayıda fire vermişti.



May, hükümetinin Çarşamba akşamı güvenoyu almasının ardından tüm muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı.



May’in B planı, hem muhalefetin hem de kendi partisindeki kaygıların giderileceği yeni bir anlaşma metni ile parlamentoya gelmek.



Bu bağlamda, anlaşmanın reddedilmesinde en önemli sebep olarak görülen “İrlanda sınırı” meselesinin yeni oylamada rafa kaldırılması bekleniyor.



Ulusal Kanal’ın Muhafazakâr Parti’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, daha önce Brexit'i destekleyen Muhafazakâr Parti vekilleri, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla İrlanda ve İskoçya sorunlarının alevlenmesinden endişe ediyor.



Birleşik Krallık’ın bütünlüğünün, Brexit sürecinden daha önemli olduğunu düşünen vekiller, ülkenin AB’den ayrılmasıyla, AB üyesi olan İrlanda ile yeni sınır prosedürlerinin devreye girmesini istemiyor.



Bunun yanı sıra, Londra’ya bağlı bir bölge olan Kuzey İrlanda’nın, bağımsız bir Cumhuriyet olan İrlanda’ya iltihak kararı almasından da endişe ediliyor.



Başbakan Theresa May’in, 29 Ocak’daki yeni oylamaya, başta kendi partisi içindeki bu kaygıları giderecek bir plan ile çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Theresa May’in ayrıca, AB’den ne pahasına olursa olsun ayrılmak istediği, ABD’nin de bu yönde baskı uyguladığı iddia ediliyor.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Başbakan May ile görüşmek için, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini devre dışı bırakmasını şart koştu.



Jeremy Corbyn, May'in anlaşmasının artık çöktüğünü, AB ile yeni bir anlaşma müzakere edecek yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bu yüzden de erken seçime gidilmesi gerektiği görüşünde.



Liberal Parti’nin başını çektiği bazı gruplar ise, Brexit referandumunun yenilenmesi gerektiğini savunuyor.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

ulusal.com.tr