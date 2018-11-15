Avrupa Birliği ile İngiltere arasında İngiltere'nin birlikten çıkışı için hazırlanan anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlandı. Takvime göre İngiltere önümüzdeki mart ayında Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmış olacak.

Brexit (Breksit) yani, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için, anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlandı. Brexit Anlaşması'nın imzalanması için 25 Kasım'da zirve düzenleneceği açıklandı.



Avrupa Birliği Komisyonu Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier (Mişel Barnie), İngiltere ile sağladıkları anlaşmanın müzakereleri sonuçlandırmak için çok önemli ve belirleyici bir adım olduğunu söyledi.



Barnier, AB ile İngiltere arasında anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.



Brexit müzakerelerinin yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını ve çok yoğun sürdüğünü anımsatan Barnier, "Bu anlaşma müzakereleri sonuçlandırmak için çok önemli ve belirleyici bir adım." dedi.



Ayrılık anlaşması taslağının 185 madde, 3 protokol ve çok sayıda ekten oluştuğuna dikkati çeken Barnier, hazırlanan metnin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlayacağını belirtti.



Belirlenen takvime göre İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak AB-İngilitere arasında 2020'ye kadar iç pazar, Gümrük Birliği, hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevcut durum muhafaza edilecek.



ulusal.com.tr