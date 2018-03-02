Polis yetkilisi Fabricio Oliveria basına yaptığı açıklamada, Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geçirildi.



Polis yetkilisi Fabricio Oliveria basına yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro kentinde bir limanda iki konteynır içinde 48 çantaya yerleştirilmiş 1,3 ton kokain ele geçirildiğini bildirdi.



Oliveria, uyuşturucunun, Rio'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu belirtti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.