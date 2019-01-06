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Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Brezilya'nın kuzeybatısında yağmur ormanlarının yer aldığı bölgede 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Brezilya'nın Peru sınırına yakın Tarauaca'nın 89 kilometre batısı olan depremin yerin 575 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Kaynak: AA
Etiketler; #brezilya #deprem
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