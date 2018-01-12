Brezilya'nın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü.
Santa Catarina eyaleti Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, bölgeyi iki gündür etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve bin 700'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Açıklamada, aşırı yağışlardan yaklaşık 4 bin kişinin etkilendiği, bin civarında evin hasar gördüğü belirtildi.
Eyaletin bazı kesimlerinde yağışların sürmesi beklenirken, yetkililer yeni toprak kaymaları ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü
Brezilya'nın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü.
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