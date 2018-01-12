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Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü

Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Brezilya'nın güneyinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü.

Santa Catarina eyaleti Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, bölgeyi iki gündür etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu ve bin 700'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, aşırı yağışlardan yaklaşık 4 bin kişinin etkilendiği, bin civarında evin hasar gördüğü belirtildi.

Eyaletin bazı kesimlerinde yağışların sürmesi beklenirken, yetkililer yeni toprak kaymaları ihtimaline karşı uyarıda bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sel ve toprak kaymaları #brezilya #aşırı yağışlar
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