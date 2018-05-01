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Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, çoğunlukla evsizlerin kaldığı, terk edilmiş 26 katlı binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.

150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, itfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.

50 evsiz aile kullanıyordu
Largo do Paissandu bölgesinde, eskiden ofislerin bulunduğu binanın, birkaç yıl önce boşaltıldığı ve yaklaşık 50 evsiz aile tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı.

Yangının sıçradığı binada yıkılma tehlikesi yok
Yetkililer, yangının sıçradığı komşu binada şu an için yıkılma tehlikesi bulunmadığını belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #brezilya
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