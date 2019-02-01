Brezilya'da çöken maden atık barajında ölü sayısı artıyor. Atık barajının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 110'a yükseldi. Kayıp kişilerin sayısı 238 olarak açıklanırken ölenlerden 71'inin kimliğinin doğrulandığı belirtildi.

Brezilya'da çöken maden atık barajında ölü sayısı artıyor. Atık barajının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 110'a yükseldi. Kayıp kişilerin sayısı 238 olarak açıklanırken ölenlerden 71'inin kimliğinin doğrulandığı belirtildi.



Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.



Kayıp kişilerin sayısı 238 olarak açıklanırken ölenlerden 71'inin kimliğinin doğrulandığı belirtildi.



Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.



Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istedi.



Faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından savcılık hareket geçmişti. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, üçü barajı işleten Vale şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.





ulusal.com.tr