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Brezilya'da otobüs devrildi: 7 ölü

Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Brezilya'da otobüs devrildi: 7 ölü

Brezilya'nın Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Tocantins eyaletindeki Dianopolis kenti yakınlarında otobüsün virajı alamayarak devrildiğini, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın otobüsün freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Otobüs #kaza #brezilya
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