Brezilya'nın Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, Tocantins eyaletindeki Dianopolis kenti yakınlarında otobüsün virajı alamayarak devrildiğini, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, kazanın otobüsün freninin tutmaması nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Tocantins eyaletinde virajı alamayan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.