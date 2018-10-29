Brezilya'da pazar günü gerçekleşen başkanlık seçimlerinin galibi Jair Bolsonaro (Ceır Bolsonaro) oldu. ABD Başkanı Trump, Bolsonaro'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Brezilya'da Pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı 2. tur seçimini Jair Bolsonaro (Ceır Bolsonaro) kazandı. Sosyal Liberal Parti lideri resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu.



Bolsonaro, Güney Amerika ve dünya medyasında "Brezilya'nın Trump'ı" olarak kamuoyuna sunuluyor. Bolsonaro'nun beyaz ve zengin Brezilyalıların desteğiyle seçimi kazandığı ifade ediliyor.



Beyaz Saray'dan da Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Trump'ın Bolsonaro'yu telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr