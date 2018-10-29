CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
"Pompeo kasıtlı olarak kaseti dinlemedi"
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor

Brezilya'da seçimi liberaller kazandı

Brezilya'da pazar günü gerçekleşen başkanlık seçimlerinin galibi Jair Bolsonaro (Ceır Bolsonaro) oldu. ABD Başkanı Trump, Bolsonaro'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Brezilya'da seçimi liberaller kazandı

Brezilya'da Pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı 2. tur seçimini Jair Bolsonaro (Ceır Bolsonaro) kazandı. Sosyal Liberal Parti lideri resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu.

Bolsonaro, Güney Amerika ve dünya medyasında "Brezilya'nın Trump'ı" olarak kamuoyuna sunuluyor. Bolsonaro'nun beyaz ve zengin Brezilyalıların desteğiyle seçimi kazandığı ifade ediliyor.

Beyaz Saray'dan da Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Trump'ın Bolsonaro'yu telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #brezilya #seçim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.