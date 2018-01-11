Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

Brezilya'da virüs 170'den fazla yunusun canına mal oldu

Brezilyalı bilim adamları, Rio de Janeiro eyaletinin kıyısında yaklaşık 40 gündür karaya vuran 200'e yakın yunusun ölümüne "cetacean morbillivirus" adlı virüsün neden olduğunu açıkladı.

Brezilya'da virüs 170'den fazla yunusun canına mal oldu

Brezilyalı bilim adamları, Rio de Janeiro eyaletinin kıyısında yaklaşık 40 gündür karaya vuran 200'e yakın yunusun ölümüne "cetacean morbillivirus" adlı virüsün neden olduğunu açıkladı.

Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada, cetacean morbillivirus virüsünün, kasım ayının sonundan bu yana Sepetiba Körfezinde 170'ten fazla gri yunusun ölümüne yol açtığı belirtildi.

Virüsün, deniz memelilerinin bağışıklık sistemine zarar verebildiği kaydedildi.

Körfez, Rio de Janeiro kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Salgının nedeni henüz bilinmiyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sepetiba Körfezi #cetacean morbillivirus virüsü
Önceki Haber
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
Sonraki Haber
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.