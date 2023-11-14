Brezilya Gazze'den Tahliye Edilen Vatandaşlarını Karşıladı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen Brezilyalıları başkentte karşıladı. Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "vahşet" olarak tanımlarken İsrail'i çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı.

Brezilya Gazze'den Tahliye Edilen Vatandaşlarını Karşıladı
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İsrail'in Gazze saldırıları şiddetle devam ederken, devletler vatandaşlarını Gazze şeridinden çıkartmaya devam ediyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'den tahliye edilen 32 vatandaşını havalimanında karşıladı.

Devlet Başkanı, İsrail'i bir çeşit terör eylemi yapmakla suçlayarak şu açıklamaları yaptı; "İsrail devleti de çocukların savaşta olmadığını hesaba katmadan bir çeşitli terör eylemi gerçekleştiriyor. Kadınların savaşta olmadığını hesaba katmadan, asker öldürmediklerini hesaba katmadan çocukları da beraberinde öldürerek." diye konuştu.

Gazze'den tahliye edilen Brezilyalılar da "Orada yaşananlar bir katliamdır. Bombalar her yere yağıyordu. Kızlarım şok oldular, çok üzüldüler." diye belirttiler.

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