Brezilya-Küba dayanışması: 20 Bin tonluk pirinç yardımı

Brezilya hükümeti, enerji krizi ve ekonomik baskılar nedeniyle zor bir dönemden geçen Küba’ya yönelik insani yardım operasyonunu başlattı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Sekreteri Gisela Padovan, 20 bin ton pirinçten oluşan sevkiyatın Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

“HALKIN MAĞDURİYETİNİN FARKINDAYIZ”

Küba halkının maruz kaldığı derin ekonomik zorluklara dikkat çeken Padovan, Brezilya’nın bu süreçteki tutumunu şu sözlerle özetledi: “Halkın gerçekten acı çektiğini görmek Brezilya için daimi bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle ilaç ve gıda alanındaki yardımlarımızı sürdürmekteyiz.” Padovan ayrıca, diğer uluslararası aktörleri de Washington’ın baskıcı politikalarının yarattığı insani krize karşı inisiyatif almaya çağırdı.

WASHINGTON’IN PETROL KUŞATMASI SÜRÜYOR

Küba’daki mevcut enerji krizinin arkasında, ABD yönetiminin Ocak sonunda devreye aldığı ağır yaptırımlar bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta yayımladığı kararnameyle Küba’ya petrol tedarik eden ülkelere gümrük vergisi yaptırımı getirmiş, bu adım bölgedeki enerji arzını durma noktasına getirmişti.

Beyaz Saray’ın "petrol tedariki konusunda görüşmeler başladığı" yönündeki iddiaları Havana yönetimi tarafından kesin bir dille yalanlanırken; Küba hükümeti, dış müdahalelere karşı ayakta kalabilmek adına acil durum paketini uygulamaya devam ediyor.