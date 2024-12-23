Brezilya’da faciası: 41 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 21 Aralık’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e ulaştı. Minas Gerais Eyalet Polisi, Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda gerçekleşen kazada kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Brezilya’da faciası: 41 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 21 Aralık’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e ulaştı. Minas Gerais Eyalet Polisi, Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda gerçekleşen kazada kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, kazanın karşı yönden gelen bir kamyondan koparak yola savrulan granit blok nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Granit bloğun diğer araçlarla çarpışması sonucu zincirleme bir kazanın yaşandığını ifade eden polis, kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığını ve halen arandığını bildirdi.

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