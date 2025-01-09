Brezilya'da uçak faciası: Ölü ve yaralılar var

Ubatuba Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada pilot yaşamını yitirirken, uçakta bulunan ikisi çocuk 4 yolcu ile sahilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.