Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada ölenlerin sayısının 154'e yükseldiği ifade edildi.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışlar sonucu büyük bir sel felaketi yaşanmıştı.

Bölgede büyük bir arama kurtarma çalışması sürerken acı bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan son açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiği, 806 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, kaybolanların sayısının 94 olarak güncellendiği aktarıldı.

Selden 2 milyon 304 bin 422 kişinin etkilendiği, 78 bin 165 kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının 27 bin 753 personel, 4 bin 85 araç, 21 hava aracı ve 289 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# brezilya # sel felaketi
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