BRICS Ülkeleri Filistin İçin Bir Araya Geldi

Sonuç bildirgesinde Uluslararası topluluğun bağımsız bir Filistin Devletinin kuruluşu ve iki devletli çözüm için desteği istendi. Özellikle Putin ve Reisi yaşananlardan dolayı başta ABD olmak üzere Batı devletlerini sorumlu tuttu.

BRICS ülkeleri Filistin için bir araya geldi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti liderleri olağanüstü olarak toplandı.



Toplantıya tam üyelikleri gelecek yıl yürürlüğe girecek Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri de katıldı.



Zirvede ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer aldı.



Hindistan'ın zirveye dışişleri bakanı seviyesinde katılması dikkat çekti.



Toplantıya Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başkanlık etti.



Ramaphosa konuşmasında İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini belirtti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Gazze sakinlerine kasıtlı olarak ilaç, yakıt, yiyecek ve su verilmemesinin "soykırıma eşdeğer" olduğunu söyledi.



Ramaphosa öncelikle acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve yardımların ulaşması için insani koridor açılması gerektiğini vurguladı.



Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler kararlarının sabote edildiğini söyledi. Putin bölgede yaşanan acılardan ABD'yi sorumlu tuttu.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de yaptığı konuşmada acil ateşkes sağlanması ve Filistinlilere yardım ulaştırılması gerektiğini ifade etti.



Şi, Filistin-İsrail sorununun temel nedeninin Filistin halkının devlet olma hakkı, var olma hakkı ve geri dönüş hakkının uzun süredir göz ardı edilmesi olduğunu belirtti.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise, "İsrail'in Gazze'de kullandığı yasaklı silahların araştırılması için özel bir Uluslararası Misyon oluşturulması" çağrısı yaptı.



Reisi, İsrail'e silah ve askeri mühimmat gönderen ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ateşkesin sağlanmasını engellediklerini, ABD’nin Gazze’ye giden yardım yollarını tıkadığı gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini de felce uğrattığını söyledi.



Zirvenin sonuç bildirgesinde, İsrail ve Filistinli sivilleri hedef alan savaş suçları, ayrım gözetmeyen saldırılar, sivil altyapının hedef alınması dâhil tüm şiddet eylemleri, kışkırtma ve yıkımın kınandığı açıklandı. Uluslararası topluluğun bağımsız bir Filistin Devletinin kuruluşu ve iki devletli çözüm için desteği istendi.



Güney Afrika Meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.



Kararın BRICS Zirvesi'nin hemen ardından alınması dikkat çekti.