Brooklyn Köprüsü'nde facia: Ölü ve yaralılar var!

New York'ta Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtémoc, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Görkemli yapısıyla tanınan Cuauhtémoc'un 45 metrelik direkleri köprünün kemerli yapısından geçemeyerek devrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Brooklyn Köprüsü'nde facia: Ölü ve yaralılar var!
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumartesi gecesi New York’un ikonik yapılarından Brooklyn Köprüsü, büyük bir kazaya sahne oldu. Reuters'e göre, Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtémoc, Doğu Nehri üzerinde Manhattan tarafına yakın bir noktadan köprüye yaklaşırken, 45 metre (147 feet) yüksekliğindeki direkleri köprünün kemerlerine takılarak devrildi.

2 ÖLÜ, 17 YARALI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gemide bulunan 277 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini, ikisinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, gemide 22 kişinin yaralandığı, bunlardan 19'unun hastanelerde tedavi gördüğü ve üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sırasında kimsenin suya düşmediği, bu nedenle kurtarma operasyonuna gerek kalmadığı açıklandı.

New York Polis Departmanı’ndan bir yetkili, kazanın büyük olasılıkla mekanik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Ancak, arızanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sırasında beyaz üniformalı denizcilik öğrencilerinin geminin çapraz kirişlerinden sarkarken görüldüğü aktarıldı.

KÖPRÜ TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

1883 yılında tamamlanan ve Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlayan Brooklyn Köprüsü, tarihi yapısıyla New York’un simgelerinden biri olarak biliniyor. New York Şehri Ulaştırma yetkililerinin yaptığı ön incelemelere göre, köprüde büyük bir yapısal hasar tespit edilmedi. Her iki yönde de trafik kısa sürede yeniden açıldı.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Meksika Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisi ve yerel yetkililerin kazadan etkilenen denizcilik öğrencilerine yardım ettiğini ve sürecin takip edildiğini belirtti. Olay sonrası geminin New York'tan ayrılarak İzlanda'ya doğru yola çıkmasının planlandığı açıklandı. 

Kaza yapan Cuauhtémoc, 1981 yılında İspanya'nın Bilbao kentindeki Celaya Tersanesi'nde inşa edilmiş bir eğitim gemisi. Güney Street Seaport Müzesi’nin internet sitesine göre, New York ziyaretine ev sahipliği yapan gemi, halkın gezebilmesi amacıyla Cumartesi akşamına kadar açık kalacaktı. Ancak yaşanan kaza, geminin planlanan programını iptal etmesine neden oldu.

Eurovision 2025'i Avusturya kazandı, İsrail protesto edildi!Eurovision 2025'i Avusturya kazandı, İsrail protesto edildi!Kültür Sanat
meksika new york
Günün Manşetleri
Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza yağdı
19 mayıs'ta raylı sistemler ücretsiz olacak
Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı
78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu
İsrail, Gazze’ye kara saldırısını genişletti
Altındağ Belediyesi’nde memura darp skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Çok Okunanlar
Faizler uçtu, kazanç katlandı Faizler uçtu, kazanç katlandı
BİM'de dev kampanya BİM'de dev kampanya
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış