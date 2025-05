Brooklyn Köprüsü'nde facia: Ölü ve yaralılar var!

Cumartesi gecesi New York’un ikonik yapılarından Brooklyn Köprüsü, büyük bir kazaya sahne oldu. Reuters'e göre, Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Cuauhtémoc, Doğu Nehri üzerinde Manhattan tarafına yakın bir noktadan köprüye yaklaşırken, 45 metre (147 feet) yüksekliğindeki direkleri köprünün kemerlerine takılarak devrildi.

2 ÖLÜ, 17 YARALI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gemide bulunan 277 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini, ikisinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada, gemide 22 kişinin yaralandığı, bunlardan 19'unun hastanelerde tedavi gördüğü ve üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sırasında kimsenin suya düşmediği, bu nedenle kurtarma operasyonuna gerek kalmadığı açıklandı.

New York Polis Departmanı’ndan bir yetkili, kazanın büyük olasılıkla mekanik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Ancak, arızanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sırasında beyaz üniformalı denizcilik öğrencilerinin geminin çapraz kirişlerinden sarkarken görüldüğü aktarıldı.

KÖPRÜ TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

1883 yılında tamamlanan ve Manhattan ile Brooklyn'i birbirine bağlayan Brooklyn Köprüsü, tarihi yapısıyla New York’un simgelerinden biri olarak biliniyor. New York Şehri Ulaştırma yetkililerinin yaptığı ön incelemelere göre, köprüde büyük bir yapısal hasar tespit edilmedi. Her iki yönde de trafik kısa sürede yeniden açıldı.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Meksika Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisi ve yerel yetkililerin kazadan etkilenen denizcilik öğrencilerine yardım ettiğini ve sürecin takip edildiğini belirtti. Olay sonrası geminin New York'tan ayrılarak İzlanda'ya doğru yola çıkmasının planlandığı açıklandı.

Kaza yapan Cuauhtémoc, 1981 yılında İspanya'nın Bilbao kentindeki Celaya Tersanesi'nde inşa edilmiş bir eğitim gemisi. Güney Street Seaport Müzesi’nin internet sitesine göre, New York ziyaretine ev sahipliği yapan gemi, halkın gezebilmesi amacıyla Cumartesi akşamına kadar açık kalacaktı. Ancak yaşanan kaza, geminin planlanan programını iptal etmesine neden oldu.