Brüksel'de yaklaşık 25 bin kişi hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 25 bin kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi.



Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Brüksel merkezinde bulunan Kuzey Tren Garı önünde sabah saatlerinde 25 bin civarında kişi buluştu.



Protestocular, buradan birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüdü.



Yaklaşık 3 saat devam eden protesto yürüyüşünde, Belçika'daki hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuldu.



Belçika'nın çeşitli şehirlerinden gelen protestocular, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar attı. Emeklilik şartlarını ıslıklar ve yaktıkları meşalelerle protesto eden grup, sendikalarını temsil eden renk giysiler ve flamalarla dikkatleri çekti.



Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı

Bildiride, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik siteminde uygulamaya koyduğu kesintiler ve değişiklikler eleştirildi.



Hastalık izin günleri ve işsiz kalınan dönemlerin emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının hesaplanma sistemine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, Belçika'da emekli maaşlarının asgari bin 500 avro seviyesinde olması istendi.



Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi talep edilen bildiride, ülkede ağır iş kollarının yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda çalışanların daha erken emekli olabilmeleri gerektiği belirtildi.



Protesto nedeniyle Brüksel'deki toplu taşımada aksamalar yaşandı.