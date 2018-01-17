Panelde, AB-Türkiye ilişkilerinde devlet dışı aktörlerin rolü tartışıldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkilerinde devlet dışı aktörlerin rolü Brüksel’de düzenlenen panelde ele alındı.



Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde "AB-Türkiye İlişkilerinde Devlet Dışı Aktörler" başlıklı panel gerçekleştirdi.



Panele katılan İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, AB-Türkiye ilişkilerinin yavaş ilerlediğine ve konjonktürün hızlı biçimde değiştiğine dikkati çekti.



AB'nin daha önce görülmemiş bir iş birliği modeli olduğunu dile getiren Nuray, AB'ye tam üyelik hedefinin Türkiye için faydalarını anlattı.



Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla da Türkiye ve AB ilişkilerinin kritik bir dönemde olduğunu belirtti.



Karşılıklı ilişkilerde STK'lar ve üniversiteler gibi hükümet dışı örgütlerin önemli role sahip olduğunu vurgulayan Batalla, Türkiye’nin, AB tarafından vatandaşlarına vize uygulanmakta olan tek aday ülke konumunda bulunduğunu, Türk vatandaşlarına vize serbestisinin yakın zamanda sağlanması gerektiğini söyledi.



Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TuR&Bo) Brüksel Temsilcisi Bülent Bilgiç ise AB’deki teknolojik gelişimin ABD’nin çok gerisinde olduğunu anlattı.



Bilgiç, kurumlarının özellikle araştırma ve geliştirme alanında bilgilendirme, iletişim, danışmanlık ve eğitim gibi hizmetler sunduğunu, AB ve Türk tarafları arasında iş birliği ağları oluşturmaya katkı sağladığını anlattı.



Panelde, TOBB Brüksel Temsilciliği ve Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurumlar faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinliği düzenleyen Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü üyesi 15 öğrenci, Brüksel’de ziyaret ettikleri çeşitli kurumlarla ilgili gözlemlerini paylaştı.