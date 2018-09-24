"Amerikalı papaz Andrew Brunson 12 Ekim'de serbest bırakılabilir." Bu ifade Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Gazete haberini Türk ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.
Amerikan Wall Street Journal'a konuşan Türk yetkili, Brunson'ın ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullandı.
Gazeteye göre, Türk yetkili papaz Brunson'ın serbest kalabileceği "sinyalini" verdi. Ancak bunun olabilmesi için, Washington'un uyguladığı baskının sonlandırması gerekiyor.
Türk yetkilinin bu sözlerine yer verilirken haberde Beyaz Saray'ın Brunson konusunda Türkiye'ye uyguladığı baskıyı azaltma kararı aldığı da yazılıyor.
Gazetenin Türkiye büro şefi David Gauthier-Villars ve Washington muhabiri Dion Nissenbaum tarafından kaleme alınan haberde, bu kararın arkasında, Türkiye'nin ekonomik problemlerinin, gelişmekte olan diğer piyasalara sıçrayabileceği korkusu olduğu ifade ediliyor.
Wall Street Journal'ın haberinde bir iddia da dikkat çekiyor. Bu iddiaya göre, Brunson'ı Türkiye'den Almanya'ya götürecek uçak hazır bekliyordu. Amerikalı yetkililer temmuz ayında papazın serbest bırakılması ile ilgili Türkiye ile anlaştıklarına inanıyorlardı...
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