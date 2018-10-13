Amerikalı rahip Andrew Brunson serbest bırakılmasının ardından Almanya'ya gitti. Oradan askeri uçakla Washington'a götürülecek. Amerikan Başkanı Donald Trump da bir açıklama yaptı, "Erdoğan'a yardımları için teşekkür ediyorum." dedi. Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edecek.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekten yargılandı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Amerikalı rahip Andrew Brunson Türkiye'den ayrıldı.İlk olarak Almanya'ya giden Brunson'ı havaalanında ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı. Brunson buraya geldiğinde kendisine sunulan ABD bayrağını öptü.Andrew Brunson askeri uçakla Amerika'ya gidecek. Ve Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşecek.Konuyla ilgili twit atan Trump, Amerikalı rahibi Oval Ofiste ağırlayacağını ifade etti. Erdoğan'a yardımları için teşekkür etti. Donald Trump, artık ilişkilerin daha da iyi olacağını söyledi.Brunson'ın tahliye kararına ilk açıklamasında da "Türkiye ile anlaşma yapmadık. Brunson'un serbest bırakılmasını sağladık." demişti.