Brezilya'nın Goias eyaletinde, Trindade şehrinde bir anne, oğlunu köpek kapından köpek maması yemeye zorladı. Annenin 2 yaşındaki oğluna yaptıkları, büyük tepki topladı.
KÖPEK MAMASI YEMESİ İÇİN ZORLADI
Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğuna köpek maması yedirirken gülen kadının, "hey ufaklık, öğle yemeği yemek ister misin?" diyerek çocuğu köpek mamasına zorladığı görüldü.
ANNE ARANIYOR
Videoyu ortaya çıkaranın çocuğun büyükannesi olduğu belirtilirken, annenin ve olay esnasında orada olan kız kardeşinin polis tarafından araştırıldığı açıklandı.
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