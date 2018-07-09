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Bu kadarına da pes! Oğluna köpek maması yedirdi

Brezilya'da, iki yaşındaki oğluna yerdeki kaptan köpek maması yedirip bunu videoya çeken annenin görüntüleri büyük tepki topladı.

Bu kadarına da pes! Oğluna köpek maması yedirdi
Brezilya'nın Goias eyaletinde, Trindade şehrinde bir anne, oğlunu köpek kapından köpek maması yemeye zorladı. Annenin 2 yaşındaki oğluna yaptıkları, büyük tepki topladı.

KÖPEK MAMASI YEMESİ İÇİN ZORLADI

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğuna köpek maması yedirirken gülen kadının, "hey ufaklık, öğle yemeği yemek ister misin?" diyerek çocuğu köpek mamasına zorladığı görüldü.

ANNE ARANIYOR

Videoyu ortaya çıkaranın çocuğun büyükannesi olduğu belirtilirken, annenin ve olay esnasında orada olan kız kardeşinin polis tarafından araştırıldığı açıklandı.

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