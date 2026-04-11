"Bu uçuştaki yol arkadaşlarım..." İran heyeti müzakereye ilkokul saldırısında hayatını kaybeden çocukların eşyalarıyla gitti!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi ABD ile müzakereler için Pakistan'a götüren uçakta, Minab kentindeki okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların eşyalarına yer verildi.

Simge Sarıyar
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetiyle gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak amacıyla gece saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. İran heyetini taşıyan uçakta, ABD'nin Minab kentinde bir ilkokula düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren çocukların anısına ait objelere yer verildiği görüldü.

UÇAK KOLTUKLARINA ÇOCUKLARIN EŞYALARI VE BEYAZ GÜLLER BIRAKILDI

Pakistan'a doğru hareket eden heyeti taşıyan uçağın koltuklarına, Minab kentindeki ilkokul saldırısında hayatını kaybeden çocuklara ait fotoğraflar, çantalar ve ayakkabılar yerleştirildi. Eşyaların bulunduğu noktalara ayrıca beyaz güller konuldu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden uçağın içinden fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Galibaf, çocukların eşyalarının yer aldığı görseli paylaşarak, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

MİNAB İLKOKULU SALDIRISINDA 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı 28 Şubat tarihli saldırılar sırasında, Minab kentindeki bir ilkokul vurulmuştu. Bölgedeki okula bir Tomahawk füzesinin isabet etmesi sonucu gerçekleşen saldırıda, çoğunluğu çocuklardan oluşan en az 168 kişi yaşamını yitirmişti.

