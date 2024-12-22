Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü
Uzun ve başarılı kariyerleri boyunca kazandıkları ödüllerle yeteneklerini kanıtlayan aktörler ve sanatçılar büyük övgüler aldı; ancak ne yazık ki bazıları hayatlarını çok erken kaybetti. İşte o isimler...
LIAM PAYNE
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
31 yaşındaki Liam Payne'in ani ölümü hayranlarını derinden sarstı.
IRIS APFEL
Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti.
Apfel’in ölüm haberi yaklaşık üç milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından duyuruldu.
O. J. SIMPSON
Eski eşi Nicole Brown ve arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten beraat eden, ancak ayrı bir hukuk davasında suçlu bulunan Amerikalı futbol yıldızı ve Hollywood oyuncusu O. J. Simpson, 10 Nisan'da 76 yaşında öldü .
DR. MICHAEL MOSLEY
İngiliz televizyon sunucusu ve yazar Dr. Michael Mosley, kaybolduktan birkaç gün sonra, 5 Haziran'da Yunanistan'ın Simi Adası'nda ölü bulundu.
Eşi Dr. Clare Mosley, Mosley'nin adada yürüyüş yaparken yanlış bir dönüş yaptığını ve arama görevlilerinin kolayca göremeyeceği bir yere yığıldığını söyledi.
Öldüğünde 67 yaşında olan Mosley, BBC şovları, düzenli televizyon programları ve 2013 yılında yayımlanan The Fast Diet adlı kitabıyla tanınıyordu.
DONALD SUTHERLAND
Kanadalı 88 yaşındaki aktör, Açlık Oyunları'ndaki Başkan Snow ve Robert Altman’ın Cephede Eğlence filmindeki Şahin lakaplı cerrahı Benjamin Franklin Pierce rolleriyle hafızalara kazındı.
SHANNEN DOHERTY
Charmed ve Beverly Hills, 90210 oyuncusu Shannen Doherty, uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra 13 Temmuz'da 53 yaşında hayatını kaybetti.
JAMES EARL JONES
Star Wars serisinde Darth Vader’a sesiyle hayat veren dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında New York’taki evinde yaşamını yitirdi.
Sinema dünyasında unutulmaz bir yer edinen Jones, aynı zamanda birçok önemli yapımda da rol aldı.
MAGGIE SMITH
İngiltere’nin ünlü oyuncularından Maggie Smith, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Maggie Smith, Harry Potter film serisi ve Downton Abbey dizisindeki rolleriyle tanınıyordu.
İki oğlu ve beş torunu olan oyuncunun, yanında ailesi ve arkadaşları varken huzurlu bir şekilde hayatını kaybettiği kaydedildi.
QUINCY JONES
Müzik yapımcısı ve sayısız yıldızın albümlerine imza atarak onları gösteri dünyasına kazandıran, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi sayısız sanatçının kariyerine imza atan Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.