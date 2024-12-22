Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü

Uzun ve başarılı kariyerleri boyunca kazandıkları ödüllerle yeteneklerini kanıtlayan aktörler ve sanatçılar büyük övgüler aldı; ancak ne yazık ki bazıları hayatlarını çok erken kaybetti. İşte o isimler...

Sude İnak Sude İnak
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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 1

LIAM PAYNE
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Liam Payne'in ani ölümü hayranlarını derinden sarstı. 

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 2

IRIS APFEL
Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti.

Apfel’in ölüm haberi yaklaşık üç milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından duyuruldu.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 3

O. J. SIMPSON
Eski eşi Nicole Brown ve arkadaşı Ron Goldman'ı öldürmekten beraat eden, ancak ayrı bir hukuk davasında suçlu bulunan Amerikalı futbol yıldızı ve Hollywood oyuncusu O. J. Simpson, 10 Nisan'da 76 yaşında öldü .

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 4

DR. MICHAEL MOSLEY
İngiliz televizyon sunucusu ve yazar Dr. Michael Mosley, kaybolduktan birkaç gün sonra, 5 Haziran'da Yunanistan'ın Simi Adası'nda ölü bulundu.

Eşi Dr. Clare Mosley, Mosley'nin adada yürüyüş yaparken yanlış bir dönüş yaptığını ve arama görevlilerinin kolayca göremeyeceği bir yere yığıldığını söyledi.

Öldüğünde 67 yaşında olan Mosley, BBC şovları, düzenli televizyon programları ve 2013 yılında yayımlanan The Fast Diet adlı kitabıyla tanınıyordu.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 5

DONALD SUTHERLAND
Kanadalı 88 yaşındaki aktör, Açlık Oyunları'ndaki Başkan Snow ve Robert Altman’ın Cephede Eğlence filmindeki Şahin lakaplı cerrahı Benjamin Franklin Pierce rolleriyle hafızalara kazındı.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 6

SHANNEN DOHERTY
Charmed ve Beverly Hills, 90210 oyuncusu Shannen Doherty, uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra 13 Temmuz'da 53 yaşında hayatını kaybetti.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 7

JAMES EARL JONES
Star Wars serisinde Darth Vader’a sesiyle hayat veren dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında New York’taki evinde yaşamını yitirdi. 

Sinema dünyasında unutulmaz bir yer edinen Jones, aynı zamanda birçok önemli yapımda da rol aldı.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 8

MAGGIE SMITH
İngiltere’nin ünlü oyuncularından Maggie Smith, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Maggie Smith, Harry Potter film serisi ve Downton Abbey dizisindeki rolleriyle tanınıyordu.
İki oğlu ve beş torunu olan oyuncunun, yanında ailesi ve arkadaşları varken huzurlu bir şekilde hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Bu ünlü isimlerin ölümü sarstı: 2024'te yaşanan en sarsıcı 10 ünlü ölümü - Resim: 9

QUINCY JONES
Müzik yapımcısı ve sayısız yıldızın albümlerine imza atarak onları gösteri dünyasına kazandıran, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi sayısız sanatçının kariyerine imza atan Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.

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